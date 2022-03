Weichtier des Jahres : Ein kunterbuntes Schneckenhaus

Schicke Schnecke! Das Haus der Kubanischen Landschnecke ist wirklich ungewöhnlich prächtig. Doch nicht nur deshalb ist sie zum Weichtier des Jahres ernannt worden.

Die Kubanische Landschnecke erstrahlt in leuchtenden Farben, etwa gelb, rot, weiß und schwarz. In der Natur sind diese etwa zwei bis drei Zentimeter großen Tiere nur in einer bestimmten Region auf der Insel Kuba zu finden. Die liegt Tausende Kilometer entfernt von Deutschland in der Karibik. Jetzt ist die Kubanische Landschnecke zum Weichtier des Jahre...

