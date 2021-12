Parteien : Ein neuer Chef für eine Partei

Jahrelang war die Partei CDU besonders wichtig in der Politik Deutschlands. Bei zahlreichen Bundestagswahlen schnitt sie am besten ab. Deshalb stellte sie 16 Jahre lang mit Angela Merkel die Kanzlerin Deutschlands.

Doch bei der jüngsten Wahl im September kam es anders: Die CDU bekam viel weniger Stimmen als sonst. Der Vorsitzende der CDU gab daraufhin sein Amt auf. Es musste also jemand Neues her, der die Partei anführt. Zum ersten Mal durften die Mitglieder abstimmen, wer Chef der CDU werden soll. Am Freitag kam heraus: Die Mehrheit wünscht sich, dass Friedrich...

