Fußball : Ein neuer Chef im Fußball

Wer Chef des DFB ist, kümmert sich um alle möglichen Fußball-Themen. Am Freitag wurde diese Aufgabe neu vergeben.

Weiße Balken vor einem grünen Hintergrund: So sieht das Logo des DFB aus. Fußball-Fans kennen es wahrscheinlich. In dieser riesigen Organisation gibt es viel zu tun. Wer sich nun darum kümmert, erfährst du hier. Was ist der DFB? Die drei Buchstaben stehen für den Deutschen Fußball-Bund. Das ist ein Bündnis von etwa sieben Millionen Menschen, die etw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.