Brauchtum : Ein Regen aus Süßigkeiten

Erst wird eine feste Hülle aus Pappmaché, also Papier und Kleister, gebastelt. Dann wird das Ganze bunt verziert. Fertig ist die Piñata (gesprochen: pinjata)! Innen drin sind meist lauter Süßigkeiten. Die sollen später mal auf Kinder herunterregnen.

Das geht so: An Festen wie Weihnachten wird die Piñata an einem Band aufgehängt. Einem Kind werden die Augen verbunden und es bekommt einen Stock in die Hand. Nun muss es versuchen, mit dem Stock die Piñata zu erwischen. Irgendwann geht die Piñata kaputt und die Süßigkeiten fallen heraus. Weil das eine Weile dauern kann, wechseln sich normalerweise meh...

