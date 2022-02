Schifffahrt : Ein Unfall auf See

Ein großes Schiff steckt in der Nordsee fest. Es zu befreien, ist nicht so leicht: Die Rettungskräfte müssen auf Hochwasser warten.

Ein Schiff steckt fest! Das ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Nordsee passiert. Dabei handelt es sich um ein großes Containerschiff, das Waren von einem Hafen zum anderen transportiert. Dieses Schiff ist etwa 400 Meter lang und 60 Meter breit. Das ist also ungefähr so groß wie vier Fußballfelder hintereinander! Das Schiff kam aus dem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.