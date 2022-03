Verkehr : Eine Brücke, um zu helfen

Ein Zug macht sich auf den Weg in die Ukraine. An Bord hat er zum Beispiel Schlafsäcke, Trinkwasser, Windeln, Pflaster, Essen und noch viel mehr. Diese Sachen sollen Menschen helfen, die noch in der Ukraine den Krieg ausharren. Die Chefin sagte dazu: «Heute beginnen wir damit, schnell zu helfen - mit dem, was am nötigsten gebraucht wird.» Insgesamt hat der Zug 350 Tonnen Hilfsgüter geladen.

Diese Aktion wird Schienenbrücke genannt. Es gibt zum Beispiel auch Luftbrücken. Damit sind aber keine echten Brücken gemeint. Hier wird das Wort Brücke bildlich genutzt. Denn Brücken verbinden etwa zwei Ufer miteinander, die man sonst nicht erreichen könnte. So soll die Schienenbrücke auch das Kriegsgebiet mit der Außenwelt verbinden, damit man den Me...

