Basketball : Eine einzige 41

Basketball-Star Dirk Nowitzki freute sich sehr. Denn obwohl er längst nicht mehr als Profi spielt, bekam er im Stadion seiner alten Mannschaft noch eine besondere Feier und Ehrung.

Für die Dallas Mavericks im Land USA hatte der Deutsche viele Jahre gespielt und jede Menge Erfolge erzielt. In den USA ist Basketball extrem beliebt. Dirk Nowitzki war in der Liga ein Superstar. In den Spielen trug er die Rückennummer 41. Ein Trikot mit dieser Nummer wurde nun im Stadion an die Decke gehängt. Damit ist auch klar: Kein anderer Spieler...

