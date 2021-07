Leute : Eine Frau im Kanzlerin-Kostüm

Wer nicht ganz genau hinschaut, könnte denken: Da vorne läuft die deutsche Kanzlerin Angela Merkel über die Wiese. Doch der Eindruck täuscht! Bei der Frau handelt es sich um eine Doppelgängerin. Sie heißt Ursula Wanecki und sieht Angela Merkel ziemlich ähnlich.

Seit vielen Jahren tritt Ursula Wanecki als Doppelgängerin auf, zum Beispiel in Werbevideos. Sie zieht dann ähnliche Anziehsachen an wie die Kanzlerin. Auch schminkt sie sich dann so ähnlich. Ab September werden solche Aufträge aber wahrscheinlich weniger werden. Denn dann hört Angela Merkel nach 16 Jahren als Kanzlerin auf. «Das war eine sehr schöne ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.