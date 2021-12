Bundesregierung : Eine geht, einer kommt

Bald müssen sich wohl alle umgewöhnen. Dann heißt es nicht mehr Kanzlerin von Deutschland, sondern Kanzler. Bis dahin stehen aber noch einige wichtige Termine an.

Zum Abschied winkt die Kanzlerin. Dann wird sie in einem Auto davongefahren. 16 Jahre lang war Angela Merkel die politische Chefin von Deutschland. Am Donnerstagabend verabschiedete sie sich. «Ich danke Ihnen von Herzen», sagte sie am Ende. Auf der Feier in der Hauptstadt Berlin sprach Angela Merkel noch einmal zu den Menschen im Land. Sie erzählte, d...

