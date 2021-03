Museen : Eine Halle für Feuerwehr-Fans

Rauch und Flammen steigen auf: Wenn ein Feuer ausbricht, rückt die Feuerwehr an. Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner wissen, wie man welches Feuer löscht.

Das ist wichtig, denn da gibt es große Unterschiede: Ein Holzfeuer lässt sich mit Wasser löschen. Bei einem Fettbrand wäre Wasser genau falsch, also etwa bei brennendem Öl in einer Pfanne. Das Fett ist mehrere Hundert Grad Celsius heiß. Schüttet man Wasser darüber, verdampft es so schnell, dass es zu einer Explosion kommen kann. Feuerwehrleute versuch...

