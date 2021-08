Tiere : Eine Nacht lang steht alles Kopf

Fledermäuse fliegen mit den Händen, schlafen kopfüber und sehen mit den Augen. Verrückte Tiere, die man sich unbedingt genauer ansehen sollte!

Fledermäuse führen ein geheimes Leben: Tagsüber verstecken sie sich, etwa in Höhlen oder auf Dachböden. Nachts sausen sie lautlos durch die Luft, um zu jagen. Wir bekommen also meist wenig von ihnen mit. Trotzdem gibt es viele spannende Infos zu den Tieren. Zur internationalen Fledermausnacht am Samstag haben wir einige davon aufgeschrieben. INFO 1: F...

