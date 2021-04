Bundesregierung : Eine Regierung zieht die Notbremse

Eine Notbremse kennt man aus Zügen: Man kann sie bei Notfällen ziehen, dann bremst der Zug. In der Corona-Krise wollen Politiker nun, dass es auch für das Leben in Deutschland eine Notbremse gibt.

Ärzte und Ärztinnen in Deutschland warnen: Noch in diesem Monat könnten so viele Menschen mit dem Coronavirus auf den Intensivstationen der Krankenhäuser liegen wie nie zuvor. Intensivstationen sind spezielle Bereiche im Krankenhaus. Dort werden Menschen behandelt, die besondere Aufmerksamkeit durch die Fachleute brauchen, etwa weil sie schwer krank si...

