Bundestag : Eine Rolle im Bundestag

Für diese Schriftrolle gelten besondere Regeln: Der Text der Rolle etwa darf nur von Hand geschrieben werden, und zwar mit einer Gänsefeder. Außerdem soll die Rolle in einer Art verziertem Mantel aufbewahrt werden. Die Rolle heißt Tora. Die Tora ist einer von drei Teilen der jüdischen Bibel.

Am Mittwoch war eine Tora im deutschen Bundestag zu sehen. Dort treffen sich normalerweise Politikerinnen und Politiker, um etwa über Gesetze zu beraten. Diesmal aber kamen sie zusammen, um an den Holocaust zu erinnern. Damit ist der Mord an mehreren Mil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.