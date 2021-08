Fußball : Einmal im Leben gegen Bayern München kicken

Wer in der fünften Fußball-Liga spielt, bekommt eher wenig Aufmerksamkeit. Wenn man dann die Chance hat, gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München zu spielen, ist das schon etwas ganz Besonderes. Genau über diesen Gegner kann sich der Fünftligist Bremer SV freuen. Am Mittwoch treffen beide Mannschaften im DFB-Pokal in Bremen aufeinander.

In dem Wettbewerb spielen Mannschaften aus verschiedenen deutschen Ligen gegeneinander. Der Sieger kommt eine Runde weiter, der Verlierer scheidet aus. «Wir freuen uns alle riesig darauf», sagte ein Mitarbeiter vom Bremer SV Ralf Voigt. An einen Sieg gegen die Bayern glaubt von den Bremern zwar niemand. Aber gut spielen wollen sie natürlich trotzdem. ...

