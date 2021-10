Fußball : EM-Pokal im leuchtenden Stadion

Der silberne Pokal steht mitten in einem riesigen, leeren Stadion. Das Dach des Olympia-Stadions ist in bunten Farben angeleuchtet. Das war am Dienstagabend in der deutschen Hauptstadt Berlin zu sehen. Doch was hatte es mit dem Pokal auf sich?

Es handelt sich um den Pokal der Fußball-Europameisterschaft. Es geht aber nicht um das Turnier im vergangenen Sommer, sondern um die nächste EM in drei Jahren. Das Turnier soll im Jahr 2024 in zehn deutschen Städten ausgetragen werden. Am Dienstagabend wurde auch schon mal das Logo der EM vorgestellt. Auch darauf ist ein Pokal zu sehen, der von bunte...

