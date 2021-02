Freizeit : Endlich Schnee für die Schlittenhunde

Einen Schlitten, Hunde und natürlich Schnee! Das braucht man, um Hundeschlittenrennen zu fahren. Mirjam Seidl-Meyerrose ist mehrfache deutsche Meisterin im Schlittenhunderennen. Sie wohnt allerdings im Bundesland Niedersachsen. Dort fehlt ihr zum Trainieren oft der Schnee.

Normalerweise ist sie deswegen viel unterwegs. Sie fährt etwa nach Österreich oder Schweden, um dort zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen. In diesem Jahr konnte sie endlich mal zu Hause trainieren, denn auch in ihrer Heimat lag ordentlich Schnee...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.