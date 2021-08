Fußball : Enttäuscht nach dem zweiten Spieltag

Die Saison ging gut los für Borussia Dortmund. Doch schon nach dem zweiten Spieltag sieht es für die Fußballer nicht mehr so toll aus. Am Samstag verlor die Mannschaft überraschend gegen den SC Freiburg mit 1:2.

«Wir sind natürlich sehr enttäuscht, weil wir nach dem guten Start nachlegen wollten», sagte der Trainer Marco Rose. Eigentlich wollen die Dortmunder in der Bundesliga ganz oben in der Tabelle mitspielen. Doch zu oft verlieren sie noch gegen Mannschaften, die etwas weiter unten in der Tabelle stehen. So werden sie für Rekordmeister Bayern München nicht...

