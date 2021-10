Radsport : Erfolgreiches Radsport-Team

Dreimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze bei der Europameisterschaft: Darauf können die Sportlerinnen und Sportler im deutschen Bahnrad-Team stolz sein. Gold-Gewinnerin Lea Sophie Friedrich freute sich am Sonntag nach ihrem Sieg: «Ich bin eigentlich mit null Erwartungen reingegangen, und dass ich jetzt nach Gold greifen konnte, das ist so schön.».

Beim Bahnrad-Fahren sind die Sportlerinnen und Sportler auf speziellen Rennrädern unterwegs. Sie fahren auf einer Bahn immer im Kreis. Die Räder können richtig schnell werden. Sie haben keine Bremsen und keine Gangschaltung. Nach der EM in der Schweiz geht es für die Männer und Frauen beinah direkt weiter zur Weltmeisterschaft. Diese startet am 20. Ok...

