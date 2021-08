Fußball : Erling Haaland schießt Dortmund weiter

Die Sommerpause ist vorbei. Und der Fußballer Erling Haaland macht einfach da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Der Stürmer von Borussia Dortmund schoss seine Mannschaft am Samstag mit drei Toren zum Sieg.

Borussia Dortmund zog dadurch in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. In dem Wettbewerb spielen Mannschaften aus verschiedenen Ligen in Deutschland gegeneinander. Borussia Dortmund setzte sich gegen Wehen Wiesbaden aus der dritten Liga durch. Andere Profis mussten sich Teams aus tieferen Ligen geschlagen geben: etwa die Fußballer von Werder Bremen und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.