Gesundheit : Erst gesund, dann noch mal krank

Millionen Menschen haben eine Ansteckung mit dem Coronavirus schon überstanden. Den meisten geht es einige Zeit nach der Erkrankung wieder gut. Doch in seltenen Fällen reagiert der Körper später noch mal.

Noch mehr, noch mehr, noch mehr: So läuft es gerade jeden Tag mit den Corona-Zahlen. Am Donnerstag waren es fast 29 500 neu entdeckte Ansteckungen an einem Tag. Echt viel! Die Fachleute zählen aber noch einiges anderes seit es mit Corona anfing. Dazu gehört zum Beispiel auch: wie viele Menschen wieder ganz gesund geworden sind. Das sind die allermeist...

