Medien : Erst tauschen, dann singen

Normalerweise reisen die Musiker für diese Sendung nach Südafrika. Das ging wegen Corona diesmal nicht. Deshalb wurde zu Hause in Deutschland gedreht: an der Ostsee. Das ist aber auch die einzige große Veränderung an der neuen Ausgabe der Sendung «Sing meinen Song». Denn die Idee ist gleich geblieben: Musiker treffen sich, tauschen ihre Lieder und singen sie einander vor.

Diesmal sind unter anderem die Hip Hopperin Nura, die Musikerin Stefanie Heinzmann und Sänger Joris dabei. Die Corona-Krise eine Zeit lang zu vergessen und wieder Musik zu machen, sei super gewesen, erzählt Joris. «Es war eine wunderschöne Zeit.» Wer den Musikern dabei zuschauen will: Am Dienstag geht es los, um 20.15 Uhr auf Vox....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.