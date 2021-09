Wetter : Es pladdert wie noch nie

Solche Mengen Regen in so kurzer Zeit, das hat in New York noch niemand erlebt. In nur einer Stunde kamen in der Stadt im Land USA acht Zentimeter runter. Das ist etwa die Handbreite eines Erwachsenen.

Dabei war der Rekord für den meisten Regen innerhalb einer Stunde erst wenige Tage zuvor gebrochen worden. Vor den Unwettern hatte es einen Wirbelsturm gegeben, einen Hurrikan mit Namen Ida. Teilweise stand das Wasser auf den Straßen von New York bis zu einem Meter hoch. U-Bahnen konnten nicht mehr fahren. Der Bürgermeister forderte die Menschen auf, n...

