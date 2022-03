Kindernachrichten : Es wird wieder kühler

So ein tolles Wetter! Das haben in den vergangenen Tagen eine Menge Menschen in Deutschland gedacht. Denn es gab viel Sonnenschein und keinen Regen. Wetter-Fachleute aber sagen: Damit könnte bald erst mal wieder Schluss sein. Im Norden von Deutschland soll es in den nächsten Tagen wieder kühler werden, und am Himmel sollen Wolken aufziehen. Und in der nächsten Woche soll das auch im Süden passieren.

...

