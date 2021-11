Familie : Etwas mehr Babys geboren

Wegen der Corona-Regeln haben die meisten Menschen im vergangenen Jahr weniger Freunde getroffen als sonst. Paare hingegen verbrachten häufig mehr Zeit zusammen. Manche Leute vermuteten deshalb: In dieser Zeit sind vielleicht mehr Kinder entstanden als sonst.

Tatsächlich: Bis August in diesem Jahr wurden etwas mehr Kinder geboren als in derselben Zeit des Jahres 2020. Besonders viele Babys kamen im März zur Welt. Aber lag das wirklich an Corona? Eine Expertin sagt: «Das ist eine ungewöhnliche Entwicklung, es ist aber unklar, ob sie ein Corona-Effekt ist». Sie meint: Einige Eltern könnten früher beschlossen...

