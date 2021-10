Raumfahrt : Experimente in der Schwerelosigkeit

Bald wird es ernst für den Astronauten Matthias Maurer. Am Wochenende startet der Deutsche seine Mission zur Internationalen Raumstation im Weltall. Dort wartet eine Menge Arbeit auf ihn.

Sechs Monate, so lange wird Matthias Maurer im Weltall auf der Internationalen Raumstation (kurz: ISS) leben. Während seines Aufenthalts in rund 400 Kilometern Höhe soll er jede Menge Experimente machen. «Die Internationale Raumstation ist ein Labor wie kein anderes. Sie ermöglicht uns die Beobachtung und Untersuchung von Phänomenen in der Schwerelosig...

