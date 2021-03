Verkehr : Fahrradfahrer sind unzufrieden

Zugeparkte Radwege, Streit mit Fußgängern und Dreck: Radfahrer in Deutschland sind unzufrieden. Das zeigt eine Befragung, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC am Dienstag vorgestellt hat. Die Zufriedenheit sei nur «ausreichend», sagte die Expertin Rebecca Peters vom ADFC.

Die Befragten verteilten Schulnoten zu Fragen wie: In welcher Stadt radelt es sich am besten? Wo werden viele Räder geklaut? Wie sauber sind die Radwege? Das Ergebnis: Die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands ist Wettringen in Nordrhein-Westfalen. Die Teilnehmer bewerteten die Gemeinde nahe Münster mit der besten Note. Insgesamt ist Radfahren belie...

