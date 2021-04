Verkehr : Fahrzeug schleppt Flugzeug

Ein riesiges Flugzeug wird von einem Fahrzeug über das Rollfeld eines Flughafens gezogen. Im Vergleich zum Flieger sieht das Fahrzeug winzig aus.

Wieso lassen sich Flugzeuge manchmal ziehen? Die können doch auch selbst fahren. Können vielleicht - aber dürfen nicht. Ein Sprecher vom Flughafen in Frankfurt am Main kann das erklären: «Ein Flugzeug muss von dem Schlepper bewegt werden, wenn es zum Beispiel an eine Position am Flughafengebäude herangefahren wird.» Denn aus Gründen der Sicherheit dürf...

