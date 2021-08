Migration : Familien retten sich vor den Taliban

In Afghanistan herrscht seit Jahrzehnten Krieg. Auch Soldaten aus anderen Ländern griffen in den Konflikt ein. Doch nun erobert eine Gruppe große Gebiete des Landes mit Gewalt und versetzt die Bevölkerung in Furcht.

Das Land Afghanistan ist zwar von uns weit weg. Derzeit hören wir aber dauernd davon in den Nachrichten. Denn eine Gruppe mit Namen Taliban ist dabei, weite Gebiete des Landes in Südasien zu erobern. Menschen verlassen deshalb aus Angst ihre Heimat. Hier beantworten wir einige Fragen dazu. Was ist los in Afghanistan? In Afghanistan bekämpfen sich sch...

