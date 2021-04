Freizeit : Farbenfrohe Tipis

Am Anfang waren es 2400 Einzelteile. Nun sind daraus zwei Zelte entstanden. Die Tipis stehen in der Stadt Oldenburg. Gemacht sind sie aus Hunderten gestrickten oder gehäkelten Quadraten. Die Quadrate wurden im vergangenen Jahr von Menschen aus ganz Deutschland hergestellt. Leute im Alter von 7 bis 90 Jahren haben mitgemacht.

Ähnliche Zelte gibt es schon in anderen Städten auf der Welt, zum Beispiel in New York und Brüssel. Die farbenfrohen Zelte sollen den Ort, an dem sie stehen, ein bisschen verändern, sagen die Organisatoren. Menschen können in die Zelte hineingehen und Spaß an den bunten Farben haben. Die Zelte in Oldenburg wurden im vergangenen Jahr schon einmal aufge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.