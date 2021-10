Technik : Fast automatisch

Diese S-Bahn kann vieles alleine. Sie kann anfahren, beschleunigen, bremsen und halten. Ohne, dass ein Fahrer oder eine Fahrerin etwas tun muss. Vorne sitzt nur noch jemand, um zum Beispiel bei Störungen einzugreifen.

Jede Menge Technik steckt dafür in der Bahn. Zum ersten Mal fuhr sie am Montag auf einer extra dafür ausgerüsteten Strecke in der Stadt Hamburg. Die Bahn will mit solchen Zügen gleich mehrere Ziele erreichen. Das automatische Fahren soll zum Beispiel weniger Energie verbrauchen. Außerdem könnten so mehr Züge fahren, sagen die Verantwortlichen. Die Bahn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.