Fußball : FC Bayern braucht bald neuen Trainer

Das Spiel lief für die Fußballer des FC Bayern München ziemlich gut. Doch schon kurz nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg sprach fast niemand mehr über ihren Erfolg. Stattdessen ging es um ein anderes Thema: Denn Hansi Flick verkündete, dass er nach der Saison nicht mehr für den FC Bayern als Trainer arbeiten möchte.

«Es ist so, dass die Entscheidung für mich mit Sicherheit nicht einfach war», sagte Hansi Flick am Wochenende. Trotzdem hatten viele Leute es schon geahnt. In letzter Zeit gab es immer wieder Streit mit einem der Vereinschefs. Außerdem glauben viele, dass Hansi Flick neuer Trainer der Nationalmannschaft werden könnte. Schließlich braucht die einen Nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.