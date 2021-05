Fußball : Feiern, trauern, weiterspielen

Die einen feiern und jubeln nach einem Fußballspiel, die anderen sind enttäuscht. So war es auch beim DFB-Pokalfinale am Donnerstagabend in Berlin. Die Fußballer von Borussia Dortmund gewannen 4:1 gegen RB Leipzig.

«Das war ein unglaublicher Moment», sagte BVB-Kapitän Marco Reus. Für Leipzig war es traurig. Das Team hat zum zweiten Mal in drei Jahren das DFB-Pokalfinale verloren. Doch egal ob Gewinner oder Verlierer, beide Mannschaften stehen am Sonntag wieder auf dem Platz. In der Bundesliga trifft Dortmund auf Mainz und Leipzig auf Wolfsburg. Die Vereine von L...

