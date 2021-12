Auktion : Fetter Fund

Davon kann man nur träumen: einen richtig fetten Goldklumpen finden. Für einen Mann wurde der Traum allerdings wahr. Er fand in einem Bach ein fast zehn Kilogramm schweres Stück Gold. Das Teil ist beinahe so groß wie ein Kopf!

Passiert ist das schon vor mehr als 20 Jahren in Alaska, im Nordwesten von Amerika. In der Gegend hatten rund hundert Jahre davor Zehntausende Menschen nach Gold gesucht, nur wenige wurden aber reich. Goldrausch nannte man die Zeit. Diesen Klumpen hatte jedenfalls damals niemand entdeckt. Jetzt wurde das Gold in einer Auktion versteigert. Umgerechnet e...

