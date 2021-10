Kunst : Figuren aus weichem Stein

Wenn Bildhauer einen Stein bearbeiten, brauchen sie oft richtig viel Kraft. Sie hämmern und hauen und sägen. Anders ist das, wenn sie Figuren aus Alabaster bearbeiten. Dieser Stein ist so weich, dass man ihn sogar mit Fingernägeln einritzen kann.

Ein berühmtes Kunstwerk aus Alabaster ist der Rimini-Altar. Die Figuren rund um Christus am Kreuz wurden vor mehr als 500 Jahren erschaffen. Gerade ist das Kunstwerk restauriert worden. Doch das war gar nicht so leicht! «Wenn es mit Wasser in Berührung kommt, löst es sich auf wie Kandiszucker», sagt Harald Theiss. Er leitet die Restaurierung in der Sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.