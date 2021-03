Film : Film-Orte entdecken

Du guckst einen Film und denkst plötzlich: Das kenn ich doch, da war ich schon mal! Vielleicht betreten die Schauspieler gerade ein Gebäude, an dem du häufig vorbeikommst. Oder du bist mit deinen Eltern mal über eine berühmte Brücke gefahren. Genau auf der liefern sich Film-Gangster vor deinen Augen ein Rennen.

Fachleute nennen solche Stellen auch Drehorte. Manche davon sind sogar berühmt geworden. Teilweise kommen sogar Touristen dorthin. Sie wollen sich die Orte ansehen, an denen ihre Lieblingsfilme gedreht wurden. Falls du mal in die Stadt Bamberg in Bayern kommst, kannst du zum Beispiel Drehorte aus den Sams-Filmen entdecken. Die Pfefferkörner-Filme zeig...

