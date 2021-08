Tiere : Forschung soll Nashörner retten

Als das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn starb, war seine Unterart sozusagen ausgestorben. Doch Forschende aus Deutschland wollen die Tiere retten. Sie wollen mit technischen Hilfsmitteln Nachwuchs züchten.

Eigentlich war das Nördliche Breitmaulnashorn schon so gut wie ausgestorben. Die Tiere lebten früher in Teilen von Afrika. Als vor zweieinhalb Jahren das letzte Männchen dieser Unterart starb, blieben nur noch zwei Weibchen übrig. Und die konnten ohne Männchen keinen Nachwuchs mehr bekommen. Doch Tierschützer wollten die Tiere noch nicht aufgeben. For...

