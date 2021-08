Wissenschaft : Fotos aus der Natur bekommen Preise

Dicht an dicht schwimmen die Fische hintereinander her. In ihrem Schwarm bewegen sie sich nach unten, zum Meeresboden. Dabei bilden sie eine Spiralform. Wie viele Tiere es wohl sind?

Das Foto des Fischschwarms hat gerade einen Preis bei einem Foto-Wettbewerb in England gewonnen. Dabei ging es um die Vielfalt von Arten, die es auf der Erde gibt. Aufgenommen hat es eine Fotografin und Wissenschaftlerin aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie machte das Foto im Great Barrier Reef (gesprochen: grait bärria rief). Das berühmte Kor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.