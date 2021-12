Bundesregierung : Fotos vor dem Eiffelturm

Die neue Regierung von Deutschland hat mit ihrer Arbeit begonnen. Für Annalena Baerbock bedeutet das: viel reisen. Denn sie ist die neue Außenministerin. An ihrem ersten Arbeitstag ging es zuerst nach Paris. Das ist die Hauptstadt unseres Nachbarlandes Frankreich.

Frankreich ist der engste Partner von Deutschland. In der Regel besuchen sich neue Regierungschefs und andere wichtige Politikerinnen und Politiker der beiden Länder zuerst. In Paris traf Annalena Baerbock auch ihren französischen Kollegen. Sie hielt aber auch kurz vor dem berühmten Eiffelturm an, um dort ein paar Fotos machen zu lassen. Die seien für...

