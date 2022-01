Bundestag : Fragen an den Kanzler

Einmal über alles reden: Das hatten sich Politikerinnen und Politiker am Mittwoch im Bundestag vorgenommen. Dort befragten sie nämlich die Regierung. Ein bestimmtes Thema für solche Befragungen gibt es nicht. Es war eher so, dass die Abgeordneten im Bundestag dem Kanzler Olaf Scholz zu vielen unterschiedlichen Dingen Fragen stellten. Olaf Scholz regiert seit fünf Wochen in Deutschland.

Ein wichtiges Thema dabei war am Mittwoch die Impfpflicht. Darüber sprechen Politiker und andere Menschen schon länger: Sollten sich die Menschen gegen das Coronavirus impfen müssen? Oder sollte das weiterhin jeder selbst entscheiden können? Olaf Scholz findet: Es sollte für alle Erwachsenen eine Impfpflicht geben. «Ich jedenfalls halte sie für notwend...

