Fußball : Frauenfußball voranbringen

Als Fußballerin spielte Monika Staab in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Als Trainerin gewann sie mit dem 1. FFC Frankfurt einen Titel nach dem anderen. Danach reiste sie weiter durch viele Länder, um den Frauenfußball voranzubringen.

Monika Staab war Trainerin etwa in Bahrain, Katar und Gambia. Nun übernimmt sie eine neue spannende Aufgabe: Sie wird die Frauen-Nationalmannschaft von Saudi-Arabien trainieren. Das ist sogar für Monika Staab ungewöhnlich. In Saudi-Arabien haben Frauen viel weniger Rechte als Männer. Erst seit kurzem dürfen Frauen in dem Staat überhaupt Autofahren ode...

