Klima : Freitagsproteste zielen auf die Wahl

100 Tage: Genau so viele waren es am Freitag noch bis zur Wahl einer neuen Regierung in Deutschland. Diese Regierung wird dann eine Menge Entscheidungen treffen, etwa auch zum Klimaschutz.

Wer diese Wahl gewinnt, weiß noch niemand. Deshalb ist auch noch offen, was danach für den Klimaschutz entschieden wird. Denn die Parteien haben dafür unterschiedliche Ideen. Die Mitglieder von Fridays for Future finden aber: Mit einer neuen Regierung muss richtig viel passieren. Deshalb hatten sie zum Start dieser 100 Tage angekündigt, wieder freitag...

