Ernährung : Frühstücken und lernen

Was hast du heute in deiner Brotdose? Du kennst es vielleicht: Was andere dabei haben, sieht oft leckerer aus als das eigene Frühstück. Dieses Problem hatten die Erstklässler und Erstklässlerinnen einer Schule in der Stadt Hamburg am Montag nicht.

Alle bekamen eine gelbe Brotdose überreicht. Beim Verteilen half unter anderem der Fußballer Jan-Philipp Kalla. Er hat früher für den Hamburger Verein St. Pauli gespielt. Und was war in den Boxen drin? Ein gesundes Frühstück. Darum ging es bei der Aktion. Kinder und ihre Eltern sollen lernen, wie wichtig ein gesundes Frühstück ist. Deswegen gab es zum...

