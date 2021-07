Fußball : Fußballer Toni Kroos will mehr Zeit für Familie

Spiele mit der Nationalmannschaft, Spiele in der spanischen Liga und Spiele gegen andere Vereine in Europa: Der Fußballer Toni Kroos hatte ständig einen vollen Kalender. Zeit für seine Familie blieb dem 31-Jährigen nicht so viel.

Am Freitag gab Toni Kroos bekannt: In Zukunft möchte er nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft antreten. Er sagte: «Das ist eine Entscheidung für die Familie und für mich, weil es mir auch gut tut, dass ich mehr bei der Familie bin. Ich will auch als Ehemann und Papa da sein und gebraucht werden.» Toni Kroos hat drei Kinder. Erst vor ein paar ...

