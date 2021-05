Fußball : Fußballer und Papa

Matthias Ginter ist Profi-Fußballer. Er spielt für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga und ist im Team der deutschen Nationalmannschaft. Aber der 27-Jährige hat noch eine andere wichtige Aufgabe: Er ist Papa.

Es sei allerdings nicht immer so einfach, dem Fußball und der Familie gerecht zu werden, sagte er Reportern. Schließlich ist er oft lange mit der Mannschaft unterwegs. In Elternzeit zu gehen, sei für Profi-Fußballer schwierig, sagte auch ein andere Fußballer. Schließlich könne man in der Zeit nicht trainieren, und man würde den Verein alleine lassen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.