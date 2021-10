Fußball : Gefordert gegen die Besten Europas

Die Bayern spielen in ihrer eigenen Liga. Diesen Satz hört man seit dem Wochenende wieder häufiger. Eine eigene Liga gibt es für den FC Bayern aber nicht. Mit dem Spruch ist gemeint: In der Fußball-Bundesliga kann keiner mit den Bayern mithalten.

In den vergangenen Jahren wurde der FC Bayern neun Mal nacheinander deutscher Meister. Am Sonntag gewannen die Bayern mit 5:1 gegen Bayer Leverkusen und übernahmen Platz eins in der Tabelle. «Die Bayern waren am heutigen Tag zu stark», sagte der Leverkusener Trainer. Schwieriger wird es für die Bayern schon eher in einem anderen Wettbewerb: der Champi...

