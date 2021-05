Eishockey : Gegen den Weltmeister punkten

Jetzt müssen wieder Punkte her. Nur mit weiteren gewonnenen Spielen kommen die deutschen Eishockey-Männer bei der Weltmeisterschaft in Lettland in die nächste Runde. Doch das ist gar nicht so einfach: Nun warten richtig schwere Gegner.

Am Samstagabend trifft die deutsche Mannschaft auf die Mannschaft aus Finnland. Die Finnen sind Titelverteidiger und bislang im Turnier ungeschlagen! Auch danach wird es nicht viel leichter. Am Montag trifft Deutschland auf die USA, am Dienstag auf Lettland. Zu Beginn des Turniers war Deutschland super gestartet. Doch dann ging das Spiel gegen Kasachs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.