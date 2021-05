Familie : Geld für Kinder und Jugendliche

Die Schulen und Kitas: geschlossen. Die Vereine, Jugendtreffs und Freizeiteinrichtungen: alle zu. Viele Kinder und Jugendliche haben ihre Freunde lange nicht gesehen.

Sie leiden wegen all dem sehr unter den Regeln in der Coronakrise. Deshalb brauchen Kinder und Jugendliche jetzt auch besonders Unterstützung, findet die Bundesregierung. Am Mittwoch hat diese darum das «Aktionsprogramm Aufholen» beschlossen. Mit diesem Programm will die Regierung Schulangebote und Freizeiteinrichtungen unterstützen. Das heißt: Es sol...

