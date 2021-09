Bundesbank : Geld waschen und trocknen

Ab in den Trockner! Nasse Handtücher oder Bettwäsche werden dort schnell trocken. Bei der Bundesbank landen auch mal Geldscheine in so einer Maschine. Die Scheine stammen aus den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Dort hatte im Juli Hochwasser großen Schaden angerichtet. Auch das Geld der Leute und der Banken wurde nass und dreckig. Geldscheine wurden oft stark mit Schlamm, Abwasser und Heizöl verschmutzt. Bei der Bundesbank wird das Geld deshalb gewaschen, getrocknet. Fachleute für Falschgeld prüfen dann zum Beispiel, ob das Geld echt ist. Stimmt alles, bekomm...

