Klima : Gemeinsam den Klimawandel aufhalten

Mehr Überschwemmungen, extreme Hitze, lange Trockenheit. Auf der Erde verändert sich das Klima. Aber wie kann verhindert werden, dass es schlimmer wird? Darum geht es bei einem großen Treffen, das bald startet.

Die Stadt Glasgow in Schottland ist Besucher gewöhnt. Viele Urlauber wollen die hübsche Stadt ansehen. In den nächsten Tagen nun reisen Tausende Menschen aus einem anderen Grund dorthin. Am 31. Oktober beginnt dort die Weltklima-Konferenz. Zu diesem großen Treffen kommen Vertreter der Regierungen von fast 200 Staaten der Erde. Außerdem werden Klima-Fa...

