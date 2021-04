Bundespräsident : Gemeinsam gedenken

Kerzen in den Fenstern und Flaggen auf halber Höhe. Das konnte man am Wochenende an vielen Orten sehen. Die Menschen erinnerten an die Toten in der Corona-Krise, auch bei einem Gottesdienst und einer Gedenkfeier.

Am Wochenende zündeten viele Menschen Kerzen an. Im Bundesland Thüringen wurde mit Licht sogar eine riesige Kerze an ein Gebäude gestrahlt. Außerdem hingen Flaggen etwa vor Regierungsgebäuden auf halbmast, also auf halber Höhe. Viele Leute wollten so erinnern, und zwar an die Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben und gestorben sind. ...

